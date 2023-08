Grande attesa in Umbria: anche Re Carlo tra gli invitati per i 70 anni dello stilista Brunello Cucinelli

Borgo di Solomeo blindato il 3 settembre. Come riporta il “Corriere dell’Umbria”, Re Carlo d’Inghilterra sarebbe tra gli invitati per la festa dei 70 anni dello stilista Brunello Cucinelli assieme ad altri ospiti illustri provenienti da ogni parte del mondo, persino premi Nobel. Solomeo – frazione del comune di Corciano, in provincia di Perugia – si prepara ad accogliere un party che, scrive il quotidiano, è destinato a essere «l’evento più glamour dell’anno in Umbria», cui seguirà «lo Young sparks symposium, una quattro giorni, da lunedì 4 a giovedì 7 settembre, in cui 200 studentesse e studenti, accompagnati dai loro docenti e provenienti da diverse sedi universitarie di tutti i continenti, parleranno di scienza, umanesimo e tecnologia, guardando al futuro».

L’attesa per l’arrivo di Re Carlo d’Inghilterra

Grande attesa in particolare per l’arrivo di Re Carlo, i cui rapporti con Cucinelli «nell’ultimo anno si sono intensificati». I primi contatti, spiega ancora il “Corriere dell’Umbria”, risalgono al 2017, «poi l’incontro al G20 di Roma nel 2021», dove entrambi «furono invitati dall’allora premier Mario Draghi», quindi una conoscenza sempre più fitta, seguita da un pranzo a Buckingham Palace fino «all’invito per il compleanno» di Cucinelli «per una festa che si preannuncia davvero indimenticabile». (ITALPRESS)