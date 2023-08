Gesto eroico a Latina: 59enne si getta in acqua e muore per salvare tre ragazzine dal mare mosso

Il gesto eroico. Francesco “Franco” Gatto è morto dopo essersi buttati in mare nel tardo pomeriggio di giovedì per soccorrere tre ragazzine in difficoltà nel tratto di mare antistante la spiaggia libera di Latina, in zona Rio Martino. Non ci ha pensato due volte, l’uomo, un 59enne del posto. Non ha esitato a intervenire quando si è accorto della due giovani in difficoltà nel tornare a riva. Si è gettao in acqua anticipando gli stessi bagnini, che sono poi intervenuti successivamente in soccorso delle bimbe. Ma proprio quando sembrava fatta, mentre si tirava un sospiro di sollievo per aver salvato le bambine, l’uomo ha avuto un malore. Non ce l’ha fatta. Nonostante l’arrivo dei soccorsi intervenuti anche con una eliambulanza per Francesco Gatto non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto.

Latina, il gesto eroico di Francesco Gatto: i familiari sotto choc

Tragedia nella tragedia. Il personale del 118 ha dovuto poi soccorrere i familiari della vittima, sotto choc, increduli e disperati per quanto successo. Ulteriori accertamenti sono stati compiuti dagli agenti della guardia costiera ma a quanto pare l’uomo è rimasto vittima dello sforzo compiuto. Una tragedia che si è compiuta davanti agli occhi dei bagnanti che in quel momento si trovavano sul tratto di spiaggia libera tra il 5° chiosco e Rio Martino e davanti a quelli disperati della moglie. “La comunità di Latina è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino, Franco Gatto. Portato via dal mare per salvare tre bambine rimaste intrappolate tra le onde”: con queste parole l’Amministrazione comunale – leggiamo su Latina Today- ha voluto esprimere il proprio cordoglio per una morte tanto nobile quanto dolorosa”.

L’amministrazione comunale di Latina: “Per sempre nel cuore della nostra città”

“Il suo atto eroico, avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città. Da parte dell’amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia: Latina non dimenticherà il raro spirito di altruismo di Franco, che ha pagato il suo eroico gesto con la vita”, prosegue la nota. I gesti eroici compiuti senza uun secondo fine ma solo seguendo di getto la voglia di salvare vite non sono isolati. Ricordiamo la primavera scorsa a Padova il poliziotto Domenico Zorzino. Era libero dal servizio e stava facendo jogging vicino all’argine del canale in quel di Padova. Quando si è accorto che in acqua c’era una macchina che galleggiava.