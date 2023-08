Follia in piazza Duomo: l’oltraggio dei writer è sui social. FdI: “Nessun buonismo coi responsabili” (video)

È stato vandalizzato, la notte scorsa, l’arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo, a Milano. Tre giovani vestiti di nero si sono arrampicati sul monumento e hanno tracciato con bombolette di vernice spray verde e azzurra le loro “firme”, alcuni graffiti, disegni e scritte stilizzate. In un video pubblicato sui social si vedono in azione i tre writer, che poi sono fuggiti tra lo stupore dei presenti che hanno manifestato il loro dissenso con fischi rivolti ai vandali. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale, personale della Digos e vigili del fuoco. Sono in corso indagini per identificare i responsabili.

Circola da ieri sera sui social il video che immortala i tre vandali. Nel video, caricato verso le 23 da un utente che sembra essere un turista di lingua francese, si vedono i tre sul tetto della Galleria mentre imbrattano l’arco di ingresso. “Vergogna senza fine”. Con queste parole il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta la vandalizzazione, condividendo su Facebook un video dei tre writer in azione.

“Partiamo dal presupposto – commenta Grazia Di Maggio, deputata milanese di Fratelli d’Italia – che chiunque sia dotato di un minimo di intelligenza dovrebbe amare e apprezzare ciò che di bello il nostro patrimonio storico, culturale e architettonico offre. Detto ciò, è imperdonabile che ci sia chi si permette di rovinare impunemente e senza remore questi nostri tesori. La linea dura stabilita dal governo Meloni, che prevede multe a partire da 10.000 euro fino a 60.000 euro per chi vandalizza opere d’arte o siti culturali, si conferma proporzionata al danno economico e storico che subiamo ogni volta – conclude Di Maggio – che un soggetto irrispettoso, sia esso un writer o un turista, rovina le nostre bellezze”.

Un oltraggio che registra il biasimo unanime. “Mi auguro che quanto prima vengano visionate le immagini delle tante telecamere per individuare i responsabili dello scempio”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Alessandro De Chirico, commentando la vandalizzazione della facciata di Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo. “Devono pagare fino all’ultimo centesimo i costi per la pulizia della Galleria. Se sono stranieri gli va dato il Daspo urbano. Se italiani vengano affidati ai servizi sociali per rendersi utili verso la comunità”, osserva De Chirico. “Sembra non esserci mai fine al peggio, la società sta prendendo una bruttissima piega e da questa gioventù c’è poco da sperare, purtroppo. Dopo i continui episodi di vandalismo, spero che il governo inasprisca severamente i reati contro il patrimonio storico-culturale”, conclude il capogruppo azzurro.

Sdegno bipartisan: l’oltraggio di piazza Duomo

“Vedere la splendida Galleria Vittorio Emanuele II deturpata da deficienti writers non puo’ che mettere rabbia. Spero che questi criminali possano essere individuati e che, almeno stavolta, il Comune si costituisca parte civile nel processo”. Cosi’ Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano. “Stamane