È morto David Jacobs, “il papà di Dallas”: con la saga di JR cambiò volto alla tv (video)

Il mondo della televisione in lutto: è morto lo sceneggiatore e produttore statunitense David Jacobs, creatore delle soap opera di prima serata di grande successo e, soprattutto, per tutti “il papà di Dallas“, celeberrimo titolo che in un’epoca insospettabile ha inaugurato la stagione delle serie che oggi domina mercato e fruizione dell’audiovisivo.

Addio a David Jacobs, il creatore di Dallas

Lo sceneggiatore e produttore statunitense si è spento all’età di 84 anni al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California. A dare l’annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 20 agosto, è stato il figlio Aaron che, nell’informare The Hollywood Reporter della scomparsa del genitore, ha anche precisato che il padre combatteva da tempo contro il morbo di Alzheimer, ed è deceduto per complicazioni dovute a una serie di infezioni.

L’autore e sceneggiatore che ha rivoluzionato la Tv anni ’80

Un addio, quello allo storico sceneggiatore e produttore americano, che segna anche l’addio a un modo di intendere e fare la tv che ha caratterizzato un’era. È innegabile, infatti, che con la sua dipartita si chiude definitivamente una stagione mediatica che ha cambiato il volto della televisione targata anni Ottanta, e gettato un ponte imprescindibile con tutto quello che sarebbe venuto dopo.

“Dallas”, un solido punto fermo del giovedì sera fino a maggio 1993

Dallas nella sua versione originale è andato in onda per 14 stagioni e 357 episodi sulla rete americana Cbs, iniziando come miniserie in cinque parti nell’aprile 1978 prima di concludersi nel maggio 1991. Accreditandosi agli occhi del pubblico come lo spettacolo n. 1 nelle classifiche Nielsen dopo la quarta, quinta e settima stagione. Nel frattempo, lo spin-off Knots Landing (in italiano noto con il titolo California) ha debuttato nel dicembre 1979, sempre sulla Cbs. Ed è andato in onda per 14 stagioni – e 344 episodi –. Un solido punto fermo del giovedì sera fino a maggio 1993.

Il tocco magico di Jacobs sulle serie

Un tocco magico, quello di Jacobs, che soprattutto con Dallas ha creato un collante tra telespettatori e serie senza il quale oggi i big del settore – autori e tecnici sui set e imprenditori dietro le Holding – non riscuoterebbero lo stesso successo. Un rito, quello della puntata settimanale di Dallas, che ha coinvolto milioni di proseliti nel mondo e rivoluzionato mode autoriali, epopee televisive e logiche manageriali legate al piccolo schermo.

Tanti i seriali di successo che portano la sua firma

Una maestria e una lungimiranza, quelle dimostrate dal “papà di Dallas”, di cui Jacobs ha dato prova sia prima che dopo l’affermazione del suo più grande successo. Non a caso, come ricorda l’Adnkronos in un esaustivo servizio in ricordo dello sceneggiatore e produttore americano, basandosi sul suo lavoro come story editor per la serie della Abc, In casa Lawrence (1976-80), Jacobs aveva siglato un contratto con la Lorimar Productions.

Sotto, da Youtube il video della sigla della prima stagione di “Dallas”