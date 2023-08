È morta Anna Fabrizi, mamma di Fabio Rampelli: una vita al servizio della famiglia e dell’Italia

È morta ieri all’età di 99 anni Anna Fabrizi, mamma del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Nata a Velletri il 26 aprile 1924, colta, dolce, all’occorrenza severa, si è spenta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, circondata dall’affetto dei suoi cari che non l’hanno mollata un attimo. Quattro interminabili giornate di ricovero nelle quali ha combattuto con la forza di una guerriera, malgrado l’età avanzata. Abbarbicata alla vita, accompagnata dalle carezze incessanti di figli, nipoti, generi e nuore.

È morta Anna Fabrizi Rampelli

Anna, insieme al suo amato Bruno, scomparso tre anni fa, con il quale ha camminato insieme per oltre 70 anni, ha allevato con amore quattro figli (Paola, Elisabetta, Fabio ed Emanuela) avendo come bussola i valori sacri della famiglia, dell’amore per l’Italia e dell’onestà. Una lunga semina: la dedizione mai esibita e la testardaggine di mamma Anna hanno reso possibile il sogno di una generazione politica che ha cambiato la storia d’Italia.

Gli anni di piombo e la vittoria inseguita per decenni

Mamma onnipresente, talvolta burbera, amante delle lettere e della musica classica, ha vissuto a schiena dritta il piombo degli anni ‘70 e le tragiche disavventure legate all’impegno politico dei figli, negli anni bui in cui la destra non aveva cittadinanza e uccidere un fascista “non era resto”. Anna Fabrizi Rampelli ha superato battaglie che avrebbero atterrato chiunque, perquisizioni, inseguimenti dei figli, agguati sotto casa, minacce di ogni tipo. Ma non ha mai indietreggiato, in bilico tra la legittima paura di madre e il rispetto delle scelte ingombranti fatte in famiglia. Una lunga apnea condivisa con il marito fino a godere, pochi mesi fa, della straordinaria vittoria politica della destra testardamente inseguita per decenni.

L’impegno politico e i valori della famiglia

Tessera di Fratelli d’Italia, prima ancora del Msi e di An, lucidissima fino all’ultimo, Anna ha partecipato a decine e decine di eventi politici e culturali. Indimenticabile la sua partecipazione lo scorso marzo alla festa di Fratelli d’Italia al laghetto dell’Eur per la vittoria alle elezioni regionali. Quando, titubante e imbarazzata, già 99enne, venne invitata a salire sul palco tricolore. Guai a disertare le urne: pioggia o neve non avrebbe mai rinunciato a esprimere il suo voto. E così ha sempre fatto con la complicità dei familiari. Deambulatore, ascensore, tessera elettorale in mano e all’uscita un bell’autoscatto a certificare il rito compiuto.

Il post del figlio Fabio: cavalca ora le nuvole…

Mamma, nonna di quattro nipoti, bisnonna del piccolo Dodà, Anna ha fatto del suo focolare, della sua adorata tribù, una ragione di vita. Natali, Pasque, compleanni era sempre lì a presenziare: con il suo eloquente silenzio, qualche immancabile lamentela (lei precisa fino allo spasimo), e quei versi di Orazio, carpe diem, che amava recitare prima dei brindisi. “Cavalca ora le nuvole. Dopo aver combattuto con onore una durissima battaglia”, scrive il figlio Fabio su Facebook. “In ginocchio di fronte alla tua grandezza. L’ultima mamma”.

I funerali di Anna Fabrizi Rampelli si svolgeranno a Roma, lunedì 28 agosto alle ore 12 nella chiesa dei Santi Antonio e Annibale, in piazza Asti. A Fabio Rampelli, alle figlie Paola, Elisabetta ed Emanuela, a tutti i suoi cari e a quanti l’hanno amata giungano le condoglianze e l’affetto della comunità del Secolo d’Italia.