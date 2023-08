Droni su Mosca, colpito un grattacielo. Chiuso l’aeroporto. Da Ortega accuse alla Nato e a gli Usa

Droni ucraini sulla regione di Mosca. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, mentre il ministero della Difesa russo ha precisato che due aerei senza pilota sono stati abbattuti dalla difesa aerea nei distretti di Odintsovo e Narofominsk. Un terzo drone è stato intercettato ed è precipitato. Sobyanin su Telegram ha precisato che non ci sono feriti ma che “è stata danneggiata la facciata del 21mo piano” di un edificio. L’aeroporto moscovita di Vnukovo è stato temporaneamente chiuso e i voli dirottati su altri scali. Il nuovo attacco è arrivato due giorni dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’Ucraina: “Russi non in grado di difendersi dai droni”

“L’esercito russo, a differenza delle forze di difesa ucraine, non è in grado di abbattere i droni aerei che hanno attaccato Mosca nella notte e non è la prima volta che ciò accade. Lo ha detto il portavoce dell’aeronautica ucraina, Yuri Ignat, durante una diretta televisiva. “L’esercito russo non è in grado occuparsi di questi velivoli senza pilota che volano verso di loro, e non è la prima volta”, ha detto Ignat, auspicando che i russi non acquisiscano tale capacità. Secondo il portavoce, “il drone è un bersaglio difficile da controllare”.

Il ritorno di Ortega

Intanto, il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha sostenuto che gli Stati Uniti e la Nato stanno cercando di “distruggere” la Russia. “Questa non è più una guerra tra la Federazione russa e l’Ucraina, (è una guerra) degli imperialisti della terra guidati dalla Nato, dagli Stati Uniti, che cercano di distruggere la Federazione russa con l’obiettivo di insediarsi come i padroni del pianeta”, ha detto Ortega ieri in un discorso in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’Aeronautica militare nicaraguense. “Siamo amanti della pace, non ci entusiasmano né rallegrano confronti di qualsiasi tipo, soprattutto un confronto come questo, che mette a rischio l’esistenza della specie umana”, ha aggiunto il capo dello Stato, uno dei pochi alleati di Mosca in America.