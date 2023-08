Caso Vannacci, Pluralismo e Libertà rimette in riga l’Usigrai: pensi ai soldi spariti dalle casse

Dopo l’intervento del Cdr del Tg1, ora anche Pluralismo e Libertà scende in campo per rimettere al suo posto l’Usigrai che si era permessa di criticare le scelte giornalistiche dei colleghi del Tg ammiraglio sulla vicenda del libro del Generale Vannacci.

Con l’aria di essere una sorta di commissari politici al servizio della Rai – chissà cosa o chi ha fatto credere loro di avere questo ruolo – i capetti dell’Usigrai si erano scagliati contro i colleghi che avevano trattato giornalisticamente il caso Vannacci.

“Non si era mai visto il vertice di un sindacato attaccare colleghi che invece dovrebbe difendere e di cui dovrebbe condividere la battaglia per l’organico e per le risorse necessarie a svolgere la nostra professione”, dice Pluralismo e Libertà parlando di “accuse totalmente infondate lanciate contro le colleghe del Cdr del Tg1 che sulle questioni poste dell’Esecutivo si sono espresse chiaramente con mail e comunicati alla redazione. Il Cdr del Tg1 merita la stessa difesa che l’Esecutivo riserva invece ai Cdr ‘allineati’”.

Poi l’affondo su una vicenda che, da mesi, imbarazza l’Usigrai e che ha fatto inferocire i giornalisti Rai: “l’Esecutivo Usigrai dice di non volersi occupare solo di organici e quattrini? Infatti, da mesi attendiamo risposte alle legittime richieste di chiarimento dei colleghi iscritti all’Usigrai sugli ammanchi nelle casse del sindacato. Non è sufficiente trincerarsi dietro un’inchiesta giudiziaria che ovviamente dovrà fare il suo corso. Sarà stato dettato dal caldo o dal nervosismo, in ogni caso l’attacco dell’Esecutivo Usigrai alle colleghe del Cdr del Tg1 è del tutto fuori luogo: l’Esecutivo ha segnato un autogol”.

Di qui la “totale e profonda solidarietà a tutto il Cdr del Tg1 che ha subito un attacco duro e scomposto da parte dell’Esecutivo Usigrai”.

Ieri era stato il Cdr del Tg1 a rimettere in riga l’Usigrai che, tre giorni fa, aveva parlato di “brutta pagina di giornalismo” per “la dichiarazione del generale Vannacci” andata in onda al Tg1: “I colleghi del Tg1 non hanno bisogno di lezioni di giornalismo da parte dell’Esecutivo Usigrai. Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Testata per i servizi realizzati sulle polemiche scaturite dalle affermazioni contenute nel libro del generale Vannacci: il Tg1 non ha mai taciuto le accuse di sessismo e machismo”.