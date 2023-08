Carlos Santana: “O sei uomo o sei donna”. Il chitarrista sotto accusa per “offese ai trans” (video)

Stavolta le accuse di intolleranza e discriminazione nei confronti dei trans piombano anche su Carlos Santana: il mitico chitarrista è finito nel tritacarne del mondo lgbtq+ per alcune dichiarazioni durante un concerto in New Jersey. Sul palco Santana ha espresso, in un video divenuto virale, un’opinione “politicamente scorretta”.

«Quando Dio ha creato me e te, prima che uscissimo dal grembo materno, sapevamo chi e cosa eravamo. Poi, quando cresci, vedi le cose del mondo e inizi a credere che potresti essere qualcosa di diverso che ti suona bene» , le considerazioni di Santana sul palco di Atlantic City: « Ma sai che non è giusto, perché una donna è una donna e un uomo è un uomo. Ed è tutto. Poi qualunque cosa tu voglia fare a casa tua, sono affari tuoi, a me sta bene» .

Il riferimento ai trans non è rimasto circoscritto al concerto. Il video registrato a luglio è uscito in rete da pochi giorni e ha dato la stura a una violentissima campagna contro il 76enne autore di Corazon Espinado Maria Maria e di tante altre canzoni di successo. Leggenda musicale da 50 anni e vincitore di 10 Grammy, Santana continua a essere uno degli artisti più importanti del mondo, capace di fondere jazz, blues e musica Mariachi con il rock n’ roll, mostrando il senso di connessione e il legame primordiale tra la musica e le nostre emozioni più profonde. Ma ha toccato un tasto delicatissimo esprimendo una posizione che ha infiammato le comunità lgbtq.

Santana si è successivamente scusato per i commenti che hanno offeso i transgender. «Mi dispiace per essere stato insensibile» – ha detto l’artista in una dichiarazione su Facebook. «I miei commenti non riflettono il fatto che voglio rispettare tutte le persone, gli ideali e le fedi. Mi scuso sinceramente con la comunità transgender e tutti coloro che ho offeso». Ha inoltre aggiunto che qualsiasi cosa si fa in privato sono cose personali e lui non ha alcun problema con ciò.