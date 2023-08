Carlo Calenda sbianchetta la Schlein: «Per me il campo largo mai è esistito e mai esisterà»

«Il campo largo per me non è mai esistito e non esisterà mai». Carlo Calenda, agli “Incontri del principe”, ribadisce la posizione di Azione. «Non posso governare con i Cinquestelle, non ci ho mai governato in vita mia, non ci posso governare, non condivido niente di quello che dicono. Ritengo che dove hanno governato hanno fatto disastri. Per me il campo largo non è mai esistito».

Carlo Calenda: distante da M5S e Pd ma coordinati

«Io non mi sento vicino a Conte e ai 5 Stelle, sono distante anni luce dalla Schlein», ha aggiunto. «Ma se ci sono cose su cui possiamo lavorare insieme, per il confronto sul merito, noi ci siamo. Ci siamo coordinati bene sul salario minimo e lo farò anche sulla sanità». Poi il tempa delle Europee: «Azione non si presenterà con Italia Viva. Se mi candido io? Lo vedremo. Andremo soli».

«Il modo di fare politica di Renzi mi vede molto distante»

Chiaramente non manca la stoccata al leader di Iv. «Il modo di fare politica di Renzi mi vede molto distante. In politica occorre condividere anche i comportamenti oltre i temi». Sui suoi social «Matteo Renzi spiega perché chi propone il salario minimo legale a 9 euro fa del populismo. In questo video invece lo stesso Renzi spiega perché il salario minimo legale è indispensabile tra i 9 e i 10 euro. Si cambia idea nella vita. Ma quando lo si fa si spiega il perché e si evita di tacciare gli altri di populismo»..

«Ho simpatia per la storia della Meloni»

E sulla premier: «Io sono un oppositore di Giorgia Meloni. Ho una simpatia per la sua storia personale». Poi però Carlo Calenda si lascia andare a un giudizio senza né capo né coda: «Il problema è sempre lo stesso: nessuno di questi hai mai gestito nulla nella vita, neanche il chiosco di un bar». Una battuta fuori luogo, che fa parte del personaggio. Anche questo fa spettacolo.