Bottiglie contro i cantanti, ormai è una moda. Elettra Lamborghini s’infuria: “Cornuto!” (video)

“Chi è quel cornuto? Chiedi scusa, potevi farmi male”. Elettra Lamborghini ha dovuto fermare il suo concerto al Sammichele Music Festival, a Bari, quando uno spettatore ha lanciato una bottiglietta d’acqua sul palco rischiando di colpire la cantante. “E’ pericoloso, se hai bevuto non devi venire qua… Non voglio la tua acqua, non devi lanciarla…”, ha detto Lamborghini rivolgendosi al responsabile del gesto sconsiderato. “Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo uscire…”, ha detto l’artista prima di riprendere l’esibizione.

Oggetti sui cantanti, precedenti illustri prima di Elettra Lamborghini

Nei giorni scorsi, negli Usa, diversi cantanti erano stati presi di mira dal pubblico con lanci di oggetti, come Drake, a Chicago, colpito da un cellulare, come in passato Bebe Rexha, costretta a interrompere il concerto, a New York, come il cantante Harry Styles, che lo scorso novembre era stato colpito in un occhio da caramelle gommose durante il suo concerto al Kia Forum di Inglewood.