Bambina trascinata a mare dall’onda gigantesca, panico e salvataggio miracoloso (video)

Un gruppo di bambini stava giocando sul molo di Ilfracombe, piccolo paesino della contea di Devon, nel Regno Unito, quando un’onda ha fatto cadere una bambina e l’ha trascinata in mare. Le persone che stavano assistendo alla scena terrificante sono state prese dal panico e hanno provato a organizzarsi per salvare la bambina. Fortunatamente, qualcuno è riuscito a prenderla prima che venisse trascinata via dal mare. Il Consiglio del North Devon ha dichiarato: “I ragazzi non solo sono stati fortunati a non subire ferite più gravi, ma hanno messo in pericolo la loro vita e quella dei passanti”. Il North Devon Council ha anche pubblicato le immagini di quanto accaduto sui suoi profili social, chiedendo ai bagnanti di prestare attenzione quado si trovano sulla costa, soprattutto nei momenti in cui il mare è agitato e le condizioni metorologiche sono precarie.

Il video della bambina trascinata da un’onda a mare