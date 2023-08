Arisa incanta dopo essere finita nel mirino per le parole pro-Meloni. Ancora polemiche sul trap

Samuele Bersani, Sfera Ebbasta e Arisa: continua l’estate delle polemiche. I rapper litigano, gli scontri si moltiplicano, è una stagione bollente per i beniamini dei giovanissimi, Ma la vera vincitrice è Arisa. Al Tim Summer Hits sale sul palco e incanta, con una voce che non ha eguali. Supera così, con grande professionalità, il periodo difficile che ha attraversato. Una vicenda che ha dell’incredibile, lei – tra le più grandi interpreti della musica italiana – finita nel mirino solo perché ha parlato bene di Giorgia Meloni. E questo, i kompagni che dominano il mondo dello spettacolo, non gliel’hanno perdonato. Ma quando si ha l’arte nelle vene, non c’è demonizzazione che tenga. E ora sarà difficile impedirle di salire sul palco del Festival di Sanremo.

Arisa vince, Bersani e Sfera litigano

Una vittoria, quella di Arisa, sugli odiatori del web e sugli intolleranti di sinistra. Nel contempo, si incrociano le accuse tra big proprio sulla mancanza di arte nelle vene. Chiaramente non riguardano Arisa. In un post su Instagram, Samuele Berani ha criticato la musica trap e l’uso eccessivo dell’autotune. Non ha fatto nomi, ma a molti utenti il riferimento è sembrato indirizzato a Sfera Ebbasta, di cui sta girando un video diventato virale su TikTok.

La performance “incriminata”

Nelle immagini, durante uno show, al rapper salta l’autotune e le conseguenze sulla performance sembrano evidenti, anche con stonature. Tra i commenti al post di Bersani, infatti, arrivano anche i fan di Sfera invitandolo a una maggiore onestà intellettuale: Sfera non sarebbe stonato, solo «vittima di un infausto problema tecnico».

Il “duello” finale

Sfera Ebbasta ha reagito e ha lasciato su Twitter un commento che sembrerebbe proprio essere una risposta a Bersani: «Quando il c..o brucia, spesso la bocca sparla, cit della settimana», ha scritto il trapper citando uno stralcio del suo brano “Hollywood”, tratto da “Famoso”. Sanmuele Bersani ha replicato: «Non basterebbe invece tutto l’autotune del mondo per correggere la mancanza d’ironia che c’è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità».