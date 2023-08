Antonella Zedda (FdI) contro le “boldrinate”: “Voglio essere chiamato senatore, non senatrice!” (video)

Contro il politicamente corretto della sinistra ipocrita, contro il “boldrinismo” ridicolo da vocabolario e non da politica, una donna di destra si ribella e, sentenza della Corte d’Appello alla mano, chiede al presidente di Palazzo Madama di non declinare il suo appellativo al femminile. “D’ora in poi mi potrebbe chiamare senatore. Dopotutto ho controllato la Corte d’Appello mi ha proclamata senatore”, dice Antonella Zedda al Senato, come da video in basso. Brusìo dalle fila dell’opposizione, sorrisino del vicepresidente, che in quel momento presiede, il leghista Gianmarco Centinaio, che poi commenta: “Chiamatevi come volete. Senatrice, senatore, per me non è un problema”. Poi zittisce l’opposizione: “Basta che lasciate parlare la sen…, il senatore Zedda”.

Il video del senatore Zedda che si rivolge a Centinaio