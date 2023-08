Angela Merkel, spese pazze per trucco e parrucchiere: 55mila euro pagati dal governo tedesco

Il governo tedesco ha stanziato quasi 55mila euro per le acconciature e il trucco dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel da quando ha lasciato l’incarico nel 2021. Nonostante abbia lasciato la carica quasi due anni fa, la Merkel sta ancora consegnando al governo federale diverse note spese, secondo i documenti ottenuti dal giornale Tagesspiegel tramite una richiesta del Freedom of Information Act.

La Merkel, secondo un precedente rapporto di Tagesspiegel, non ha mantenuto la sua ex truccatrice di lunga data, ma ora si affida a una nuova parrucchiera e truccatrice autonoma, che lavora anche come stilista di moda, con sede a Berlino. La cancelleria paga i capelli e il trucco della Merkel sia per gli impegni pubblici che privati. Finora ha accumulato una spesa da 17.200 euro nel 2023, oltre alle spese da 37.780 euro nel 2022.

La difesa della ex Cancelliera: ho ancora funzioni ufficiali, giusto che paghi il governo

«L’assunzione dei costi da parte del governo è legata allo svolgimento di funzioni ufficiali continue, indipendentemente dal fatto che siano pubbliche o non pubbliche», ha detto la cancelleria tedesca a Tagesspiegel. L’aumento dei costi dei servizi di acconciatura e trucco dei funzionari ha suscitato alcune critiche in passato, con il presidente dell’Associazione dei contribuenti Reiner Holznagel che ha affermato che i costi dovrebbero essere “ridotti al minimo indispensabile e, in caso di dubbio, pagati privatamente”.

Anche l’attuale cancelliere tedesco Olaf Scholz non risparmia sulle spese per le sue uscite pubbliche, ha riferito Tagesspiegel . Finora, quest’anno, i rappresentanti della cancelleria hanno speso 21.808 euro per le spese di acconciatura e trucco, mentre il numero ha raggiunto i 39.910 euro nel 2022.

Angela Merkel, non solo il parrucchiere, ha ancora a disposizione uno staff di 9 persone

I numeri di un’inchiesta parlamentare all’inizio di quest’anno avevano dimostrato che la spesa per fotografi, parrucchieri e truccatori è salita a circa 1,5 milioni di euro nel primo anno intero del governo di Scholz nel 2022. È stato quasi l’80% in più rispetto al 2021, l’anno scorso del governo Merkel.

La scorsa settimana, il leader dello stato bavarese Markus Söder ha fatto notizia quando è stato riferito che il suo ufficio aveva speso quasi 180.000 euro in fotografi freelance solo nel 2022. Questo era in aggiunta a € 36.000 all’anno per un fotografo assunto a tempo indeterminato.

La cancelleria di stato ha affermato di assumere fotografi “su base occasionale a una tariffa oraria o giornaliera concordata … Le immagini erano per scopi di stampa e pubbliche relazioni e per documentazione”.

Il sito ha riferito a giugno che la Merkel aveva ancora nove membri permanenti del personale governativo e un’auto blu dell’Ufficio federale della polizia criminale, oltre a un parrucchiere e truccatore a pagamento. Il governo tedesco spende spende circa 3.000 euro al mese per curare il look della 69enne ex cancelliera.

Nella foto Ansa la Merkel con il marito durante un evento ufficiale.