“Ambasciatore, paghi lei”. Meloni fa saldare il conto non pagato dagli italiani imbecilli in Albania (video)

“Ambasciatore paghi lei”. Il premier Meloni in Albania ci ha salvato da una figura barbina. In un’intervista a la Stampa, “nascosta” in taglio basso, Edi Rama, il premier albanese, ha raccontato un episodio avvenuto durante la visita lampo del premier. «Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare il conto. Il proprietario ha minimizzato -racconta Rama-. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano, lei no, ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: “Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”».

Meloni fa saldare il conto non pagato dagli italiani all’ambasciata italiana a Tirana

E infatti il comunicato non tarda ad arrivare: “Su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat”. E quanto fa sapere l’ambasciata italiana a Tirana. Aveva infatti calamitato l’attenzione di quotidiani e siti l’ “imbecillità” di alcuni nostri connazionali in vacanza in Albania. Se l’erano svignata dal ristorante senza pagare, sfregiando l’immagine dell’Italia, proprio mentre si trovava nel Paese anche la premier Meloni. “Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”, conclude l’ambasciata in una nota. “Giorgia è una forza”, ha commentato Edi Rama.

Il racconto di Edi Rama: “Tutti ridevano, Giorgia no. Non ne sbaglia una”

Questo il video della fuga dei turisti italaini, ripreso dai media albanesi e rilanciato da Youtube. Il conto era di 80 euro. Le immagini diventate virali sui social hanno infangato l’immagine dei tanti italiani in vacanza. Il premier Meloni non ci sta, per colpa di pochi sciagurati, che il nome dell’Italia ci vada di mezzo. E ha agito di conseguenza, di getto, con grande spirito critico e la volontà di rimediare a una figuraccia. E Rama ha commentato: “Giorgia non ne sbaglia una”.

