Addio alla star del Wrestling Bray Wyatt, stroncato da un infarto dopo aver contratto il Covid (video)

È morto per complicazioni cardiache Bray Wyatt, star del wrestling Usa stroncata da un infarto a soli 36 anni. Un personaggio noto, il suo, amato e seguito dagli appassionati del settore, che oggi piangono la sua prematura scomparsa. L’ex campione della WWE (World Wrestling Entertainment) era assente dalle scena da qualche mese: come riferisce il sito del Tgcom24 tra gli altri, infatti, «la sua ultima esibizione televisiva è avvenuta alla Royal Rumble del 2023». Poi, un lento e inesorabile addio, cominciato dopo aver contratto il Covid, e culminato nell’infarto di ieri.

Un epilogo tragico che ha colto di sorpresa il mondo del wrestling e i fans di Wyatt anche perché nell’ultimo periodo sembrava che la situazione volgesse al miglioramento. Tanto che, scrive sui social Sean Ross Sapp di Fightful (sito specializzato in wrestling) – e riporta il Tgcom24 – «nell’ultimo periodo si erano fatti dei progressi notevoli in vista del suo ritorno e del suo recupero». Noto al pubblico come The Fiend”, il suo vero nome era Windham Lawrence Rotunda.

Un nome che si affermato in un mondo dove la competizione si fa sempre più agguerrita e la prestanza fisica declinata alla tecnica sul ring, non può prescindere dal talento nello spettacolarizzare performance e caratterizzare con originalità e estro maschera e esibizioni. E lui, di originalità e forza ne aveva da vendere. Oltre a un amore per il Wrestling coltivato in una famiglia con nonno e zii professionisti del settore, di cui Wyatt aveva scelto di seguire le orme.

Un percorso, il suo, costellato di successi e riconoscimenti, che lo hanno visto incoronare due volte WWE Universal Champion, una volta WWE Champion, una volta SmackDown Tag Team Champion come leader della Wyatt Family e una volta Raw Tag Team Champion con Matt Hardy. Poi il Covid lo ha colpito. Fiaccato. Messo al tappeto una volta per tutte. Una notizia, quella dell’addio a Brian Wyatt, che ha rinfocolato l’allarme su un virus la cui recrudescenza e le cui complicazioni non ammettono di abbassare la guardia.