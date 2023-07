Usa, armato con fucile d’assalto fa una strage a Philadelphia: 5 morti, due bimbi feriti (video)

Armato con un fucile d’assalto Ar59 ed una pistola e indossando un giubbotto antiproiettile, un uomo di 40 anni è sceso ieri sera in strada a Philadelphia, nel quartiere Kingsessing, nella parte sud-ovest della città e ha sparato raffiche sui passanti uccidendo 5 persone, tutti uomini, e ferendo 2 bambini, ora in condizioni stabili, mentre veniva inseguito dalla polizia.

Inizialmente si era parlato di 4 morti ma verso mezzanotte la polizia di Philadelphia ha scoperto una quinta vittima della sparatoria di massa di South 56th St. trovata all’interno di una casa dello stesso isolato contro la quale il killer ha sparato 36 proiettili.

Gli investigatori spiegano che il killer ha inseguito un uomo di 31 anni nella sua casa e gli ha sparato a morte, in faccia e al busto.

Il padre della quinta vittima ha trovato il figlio morto sul pavimento del soggiorno dell’abitazione.

“Il 31enne stava ovviamente scappando dal killer che ha inseguito la vittima fino all’interno della casa sparandogli con il fucile”, sostiene la polizia.

Il quarantenne è stato poi fermato in un vicolo e arrestato così come è stata fermata un’altra persona che ha risposto al fuoco del killer con una pistola propria poi sequestrata dalla polizia di Philadelphia.

Le prime indagini su quella che le fredde statistiche del Gun Violence Archive, definiscono la 340esima sparatoria di massa dall’inizio dell’anno negli Usa, dicono che il killer di Philadelphia aveva con se caricatori extra di munizioni e uno scanner della polizia.

Nella zona dell’ennesima sparatoria di massa sono stati trovati una cinquantina di bossoli e le numerose macchine crivellate di colpi restituiscono le dimensioni di quella che poteva essere una strage molto più grave.

La sparatoria è iniziata verso le 20:30 quando la polizia è stata chiamata per alcuni colpi nella zona di South 56th Street e Chester Avenue e 10 minuti dopo gli agenti arrivati sul posto hanno intercettato il killer, un uomo di circa 40 anni bloccato poi a diversi isolati di distanza, in un vicolo di South Frazier Street, ha ricostruito, in una conferenza stampa, il commissario di polizia di Philadelphia, Danielle Outlaw.

Quattro delle cinque persone uccise hanno un’età di 59, 31, 22 e 20 anni. La quarta vittima non è stata ancora identificata ma si ritiene abbia tra 16 e 21 anni, ha detto Outlaw.

Secondo il governo statunitense che ha realizzato un’App per monitorare gli episodi di sangue delle sparatoria di massa, a Philadelphia vi sono stati, finora, 212 morti dall’inizio dell’anno.