Ue, la sinistra approva la legge beffa “sulla natura”: Greta festeggia, agricoltori disperati

La legge approvata rende la protezione della natura e il ripristino degli habitat europei un obbligo di legge. Punta, infatti, a servirsi dello strumento legislativo per il ripristino degli ecosistemi degradati e per fermare la perdita di biodiversità. Tra gli obiettivi c’è anche quello di combattere il cambiamento climatico e di ripristinare entro il 2030 almeno il 20% delle superfici terrestri e marine dell’Unione e il 15% dei fiumi nella loro lunghezza. Inoltre, sempre entro il 2030, prevede la realizzazione di elementi paesaggistici ad alta biodiversità su almeno il 10% della superficie agricola utilizzata. Tutti elementi che rischiano di gravare in modo insostenibile sulle imprese e di penalizzare pesantemente il mondo dell’agricoltura. E’ una legge che parte da buoni propositi e rischia di fare danni infiniti.

L’imbarazzo di Weber (Pe) sul voto dell’aula

Non a caso, fino all’ultimo, il presidente e capigruppo del Ppe Manfred Weber, che si è unito alla protesta degli agricoltori, aveva ammonito il commissario Timmermans a fermarsi e a “ritirare la bozza di legge sul ripristino della natura”. “Prendiamo il tema della biodiversità molto seriamente ma questa legge è pericolosa per i cittadini e le imprese”, ha aggiunto davanti ai trattori delle sigle sindacali degli agricoltori, che stamattina si sono raccolte per bloccare l’ingresso del Parlamento europeo a Strasburgo