Ucraina, dalla diga distrutta spuntano teschi di nazisti e una nave di 500 anni fa (video)

Una scoperta archeologica eccezionale, quella venuta fuori dal disastro della diga di Kachovka: il relitto di una nave che potrebbe avere tra i 300 e i 500 anni. La distruzione della diga ha causato un abbassamento dell’acqua così evidente da far riemergere il relitto di una nave di quercia datata tra 300 e i 500 anni fa. Il relitto è costituito da un solido tronco di quercia lungo sei metri e 80 centimetri e l’altezza dei suoi lati è di circa mezzo metro.

Dalla diga non solo il relitto della nave ma anche teschi dei nazisti

Dal crollo della diga di Nova Kakhovka nei giorni scorsi erano emersi anche scheletri dei soldati nazisti che durante la Seconda Guerra Mondiale occuparono la regione. Nei filmati che circolano in rete, si possono distinguere chiaramente i teschi incagliati nel letto del fiume, con gli elmetti: i resti potrebbero appartenere ai caduti tedeschi nella battaglia del Dnipro combattuta tra russi e tedeschi sullo stesso terreno su cui ora è in corso la controffensiva ucraina, nei dintorni di Nikopol e Kamianka-Dniprovska dove, alla fine del 1943, i soldati della Wehrmacht tentarono di resistere alle truppe del fronte sud-occidentale sovietico guidate dal maresciallo Rodion Malinovsky. battaglia del Dnepr, che si svolse da agosto a dicembre 1943, parteciparono fino a quattro milioni di soldati da entrambe le parti. Questo la rende una delle battaglie più grandi non solo della Seconda guerra mondiale, ma dell’intera storia dell’umanità.