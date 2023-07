Tutti pazzi per le ferie d’agosto: vacanze al via per 20 milioni di italiani. Le mete nazionali le più gettonate

Clima impazzito, caro prezzi, traffico e affollamento non fermano la voglia di ferie d’agosto degli italiani: quelli che hanno optato per le vacanze nel mese che sta per aprirsi, infatti, sono oltre 20 milioni, il 25% in più rispetto a luglio, distribuiti tra mare, campagna e montagna. A renderlo noto è una ricerca Coldiretti/Ixè, dalla quale emerge anche come quest’anno le mete preferite siano di gran lunga quelle nazionali.

Le mete italiane sono le più gettonate per le vacanze d’agosto

A spingere i villeggianti verso le mete del Belpaese ci sono, secondo quanto emerso dall’analisi, la vicinanza ai luoghi di residenza, il desiderio di scoprire le bellezze d’Italia, la voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma, spiega Coldiretti, c’è anche una quota del 29% di italiani, tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero nonostante i timori legati alla problematica situazione internazionale con la guerra in Ucraina. L’analisi si focalizza anche sulla durata delle vacanze. Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50%) è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (25%) è compresa tra 1 e 2 settimane, infine c’è un fortunatissimo 4% che starà fuori addirittura oltre un mese.

Il mare batte tutti, ma anche borghi e agriturismi sono molto apprezzati

È il mare a fare la parte del leone con agosto che, spiega Coldiretti, fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini, ma che quest’anno risentono del balzo dell’inflazione con aumenti dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza, a partire dal viaggio. Particolarmente apprezzate, però, sono anche le scelte alternative per conoscere una Italia cosiddetta “minore”: dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi, che ben il 72% degli italiani in vacanza dichiara di visitare magari anche solo con una gita in giornata. Molto gettonati, secondo Terranostra e Campagna Amica, poi, sono i 25mila agriturismi presenti in Italia spinti dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture a incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.