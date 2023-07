Torna libero uno degli aggressori di Lucia Annibali, la sfregiò con l’acido su mandato dell’ex fidanzato

“Mi ha scritto, chiedendomi in qualche modo perdono e raccontando quello che aveva fatto. In pratica un’ammissione di colpevolezza, peraltro già dimostrata nei fatti dal processo. Quando l’ho letta ho pensato che se si era reso conto di quello che aveva fatto era meglio per lui. Alla fine è il percorso che ciascuno detenuto dovrebbe fare nella propria vita. Io non gli ho mai risposto, né ho avuto intenzione di incontrarlo”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Messaggero’, Lucia Annibali, avvocato ed ex parlamentare, commentando il fatto che Rubin Talaban, uno dei due aggressori che nel 2013 la sfregiò con l’acido secondo un piano commissionato dall’ex fidanzato Luca Varani, è tornato libero. A dieci anni di distanza dai fatti, ha avuto uno sconto di pena ed è stato espulso in Albania.

“Era previsto dalla sentenza che a fine pena tornasse nel suo Paese. Così è successo, è tutto corretto”, afferma Annibali aggiungendo: “L’importante è che io non abbia mai più nulla a che fare con lui”. Quando Talaban le gettò l’acido l’esistenza di Lucia Annibali è cambiata per sempre.