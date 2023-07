Sorpresa, anche gli elettori di sinistra apprezzano la politica estera di Giorgia Meloni: il sondaggio

Si rassegnino Pd, sinistra radicale, terzopolisti e oppositori vari. Anche i loro elettori apprezzano la linea che sta seguendo il governo su svariati temi. Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo e anlista, ha dato conto di un sondaggio sulle pagine di Libero. L’analista ha sondato i vari elettorati su diversi indicatori, non solo quelli economici, ma soprattutto quelli relativi alla politica estera. Il centrodestra nei sondaggi viaggia ormai da tempo con Fratelli d’Italia solido primo partito sul 29-30% per tutti gli istituti. Per cui l’analisi vieno ora calibrata sul giudizio che gli elttori anche degli altri partiti riservano all’esecutivo. Tra i vari dosser c’è quello di stretta attualità: il rapporto con gli Usa.

Gli elettori di Pd, SI e Verdi sono d’accordo con la politica estera del governo

Ebbene, “per il 54% degli italiani il governo sta lavorando bene; mentre solo il 27% pensa il contrario. La media tra gli elettori dei tre partiti di centrodestra è 80%; nel Terzo Polo il 73%”. E poi, a sorpresa, “addirittura il 64% tra chi vota Alleanza Sinistra-Verdi. Anche tra gli elettori del M5S il 47% apprezza la linea del governo. Di seguito, la domanda specifica che rivolge il sondaggio è su quale versante sarebbe per loro preferibile si orientasse il governo Meloni: “Sarebbe preferibile che l’Italia si avvicinasse sempre di più agli Usa anche a costo di prendere una posizione netta contro Cina e/o Russia; oppure sarebbe meglio avvicinarsi a Cina e/o Russia, rischiando di creare tensione con gli Stati Uniti?

“Gli elettori di Pd e Terzo Polo i più filoamericani”

Ebbene – scrive Arnaldo Ferrari Nasi- : il 60% dice Stati Uniti, il 28% Cina/Russia. E’ l’analisi dei vari elettorati a riervare sorprese. “Gli elettori di Pd e Terzo Polo sono i più filoamericani, con il 73% di entrambi i partiti che dice States”. Più curioso di tutti è il dato di SI e Verdi, “che in maggioranza (54%) dicono Usa. Forza Italia è divisa in due: 47% contro 45%. I meno vicini agli Usa e più vicini a Russia e Cina, sono Movimento 5 Stelle (36% vs 45%) e Lega (39% vs 48%). In ultimo Fdi. Tra gli elettori del partito di Giorgia Meloni il 53% si dice più vicino agli Usa”. Insomma, i leader dei partiti di riferimento farebbero bene a fare un bagno di realtà, anziché inseguire polemiche sterili. Le partite ini gioco sullo scacchiere internazionale sono di vasta portata. E gli elettori spesso sono più avanti dei singoli partiti.