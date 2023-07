Scuola, molestie alla prof via telefono. Denunciati sei studenti. Sondaggio sulle misure di Valditara

Sei studenti tra i 14 e i 15 anni di un liceo spezzino, cinque ragazzi e una ragazza, sono indagati dalla procura dei minori di Genova con l’accusa di molestie nei confronti di una professoressa. A quanto riporta oggi l’edizione locale della Nazione, i ragazzini l’avrebbero chiamata al cellulare più volte, rimanendo in silenzio o pronunciando frasi offensive. Le molestie telefoniche si sarebbero protratte un paio di mesi, fino a che l’insegnante, finita in uno stato ansioso che le avrebbe procurato problemi di salute, non ha sporto denuncia contro ignoti alla polizia.

Dall’analisi dei tabulati telefonici della prof sono emersi i numeri dei cellulari di alcuni studenti, non tutti suoi alunni. I sei ragazzi sono già stati ascoltati in questura, alla presenza dei loro genitori e degli avvocati. Qualcuno avrebbe detto di non ricordare quelle telefonate, altri che avevano chiamato l’insegnante per chiedere spiegazioni sul programma. L’indagine è in corso, nel frattempo però la professoressa è andata a insegnare in un altro istituto della città, spiega il quotidiano. E’ un altro caso di vessazioni degli studenti contro gli insegnanti che ne risentono poi a livello psicologico e fisico.

Riscuote intanto successo la “stretta” sulla valutazione della condotta degli alunni fortemente voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per combattere il bullismo e la violenza crescente nelle scuole. Ampio consenso è arrivato tra i genitori degli studenti e gli stessi insegnanti che hanno risposto ad un sondaggio della rivista specializzata La Tecnica della Scuola, al quale hanno partecipato oltre 2 mila lettori, di cui più della metà docenti e oltre un quarto genitori.