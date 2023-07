“Quando il Sud cresce, l’Italia e l’Europa crescono”: al via le iscrizioni alla tre giorni dell’Ecr in Calabria

Il Partito Ecr arriva in Calabria dal 1° al 3 Settembre, nella splendida location dell’ Altafiumara Resort & Spa, a Scilla, per tre giorni densi di appuntamenti per parlare delle sfide e le opportunità derivanti dall’Europa e riguardanti, in particolare, la collaborazione sul commercio, le infrastrutture, l’agricoltura e l’innovazione nel settore sanitario. Il titolo dell’evento, che si svolge nell’ambito del ciclo di incontri “Ecr party culture weekend”, è “Quando il Sud cresce, l’Italia e l’Europa crescono”.

L’Ecr in Calabria per valorizzare il “ruolo strategico” della regione

“La Calabria ha un ruolo strategico per l’area del Mediterraneo, una regione straordinaria in cui si può fare turismo 12 mesi all’anno, che ha la prima infrastruttura di interscambio nazionale che è il porto di Gioia Tauro. Una regione con un notevole patrimonio agroalimentare, tutelato a livello comunitario e con più di 250 prodotti tradizionali iscritti nell’Elenco nazionale Pat. Una regione capace di cogliere la trasformazione e modernizzazione del settore sanitario avviando tra le prime in Italia un nuovo sistema di hub di telemedicina, una buona pratica per risolvere la frammentazione sanitaria in un territorio geograficamente molto complesso”, ha dichiarato Antonio Giordano, deputato di FdI e segretario generale di Ecr.

Giordano: “Un’occasione di confronto tra istituzioni europee e territorio”

“Con questa iniziativa vogliamo facilitare il confronto tra istituzioni europee, decisori pubblici, mondo delle imprese e cittadini, allo scopo di agevolare i rapporti tra diversi portatori d’interesse. Sarà, inoltre, l’occasione per far sentire i cittadini calabresi parte dell’Europa e coinvolgerli nel dibattito su temi di assoluta centralità per la politica nazionale ed europea. Al centro del dibattito saranno, appunto, il Mediterraneo, l’economia del mare, le infrastrutture e la valorizzazione dell’agroalimentare, tutti temi cruciali per i destini dell’Italia e dell’Europa, che vedranno nel prossimo 9 giugno, quando si terranno le elezioni Europee, un appuntamento cruciale e punto di svolta del nostro tempo”, ha concluso Giordano.

La tre giorni dell’Ecr in Calabria: chi sono i relatori

Le tre giornate avranno come sfondo l’Altafiumara Resort & Spa, incastonato tra la Costa Viola e lo stretto di Messina. Tra gli ospiti che prenderanno parte all’iniziativa: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo in video; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare; Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Patrizio La Pietra, sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste; Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno; Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia; Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI; Nicola Procaccini, eurodeputato e co-presidente del gruppo Ecr; Carlo Fidanza, eurodeputato e capodelegazione FdI al Parlamento europeo; Deni Nesci, eurodeputato. Presenti anche figure di alto rilievo come: Giosy Romano, commissario straordinario del governo della Zes Calabria e Campania; Antonino Monteleone, giornalista.

Come iscriversi e partecipare

Essendo cofinanziato dal Parlamento europeo, la quota per chi intende partecipare varia dai 60 ai 250 laddove sia incluso anche il viaggio in aereo per raggiungere la location dell’evento. Le iscrizioni sono aperte e disponibili all’indirizzo events@ecrparty.eu.