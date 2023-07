Pnrr, Fitto rilancia progettualità e prospettive al clou: controlli e verifiche saranno dirimenti

Raffaele Fitto, intervenendo a “Missione Italia” di Anci, rassicura e rilancia su progettualità e prospettive in campo sul Pnrr. «C’è una revisione complessiva molto importante che rappresenta una grande opportunità», ha spiegato il ministro. Aggiungendo poi a stretto giro: «Penso che ci siano tutte le condizioni per raggiungere bene gli obiettivi che abbiamo di fronte, sia in riferimento alla terza rata, che alle modifiche della quarta rata, fino alle modifiche complessive del Pnrr. Saranno tre passaggi fondamentali dopo i quali bisognerà iniziare una fase di monitoraggio, controllo e verifica costante perché ci potranno essere interventi più piccoli che magari in corso d’opera si scoprirà non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi e che avranno bisogno di ulteriori cambiamenti e sistemazioni».

(Italpress)