Operazione Smart in Lombardia: 57 patenti ritirate, 63 guidatori positivi all’alcotest

Controllati 4.294 veicoli, emessi 621 verbali di infrazione al Codice della strada, effettuati 39 tra fermi e sequestri, sottoposti ad alcool test 3.354 guidatori (63 positivi), 8 positivi all’uso di sostanze stupefacenti e ritirate 57 patenti. Sono questi i numeri dell’operazione Smart 2023 (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) che si è svolta coordinata dall’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale Romano La Russa, in collaborazione con Prefettura, Carabinieri e Polizia di Stato, che si è svolta sabato sera sulle strade di 126 Comuni delle province di Milano e di Brescia impiegando 450 agenti.

L’operazione Smart e la presenza della polizia locale

Il via all’operazione è scattato alle 20 da Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo per poi proseguire in tutti i 126 Comuni coinvolti. In tutto, sono stati impegnati 260 mezzi operativi della polizia locale e 136 strumentazioni come alcol e drug test. L’operazione Smart, giunta alla 43 esima edizione, è finanziata da Regione Lombardia attraverso l’assessorato alla Sicurezza e andrà avanti per tutto il periodo estivo. «Con le operazioni Smart vogliamo dare un segnale preciso della presenza concreta della polizia locale e delle forze dell’ordine sul territorio, sia sul versante della sicurezza stradale che della sicurezza urbana», ha dichiarato l’assessore La Russa. «E gli ottimi risultati delle attività ne sono una conferma. La loro presenza svolge già da sola una funzione di deterrenza. I controlli sulle strade sono fondamentali, in modo particolare nei week end quando aumenta il rischio di incidenti legati alla guida in stato di ebrezza e di alterazione da sostanze».

Il controllo a tappeto dei veicoli

«Agli agenti delle polizie locali che hanno partecipato alle operazioni e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato in particolare, va il mio ringraziamento e quello di Regione Lombardia – sottolinea La Russa -. Si tratta di professionisti che operano sulle strade con tutti i rischi che ciò comporta e questi risultati sono possibili lo dobbiamo, innanzitutto, alla loro preparazione. Ringrazio, inoltre, la Polizia Stradale di Milano per i servizi aggiuntivi effettuati nella notte che hanno portato al controllo di altri 106 veicoli e al ritiro di ulteriori 10 patenti». (ITALPRESS)