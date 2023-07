“Non ce la faccio più”. Meloni sorride e si scusa con i giornalisti: “Non dico a voi, sono le scarpe…” (video)

“Malissimo, non ce la faccio più…”, sussurra nel fuorionda Giorgia Meloni nelle battute finali della conferenza stampa al termine del vertice Nato di Vilnius. Il premier italiano, dopo aver risposto a una delle ultime domande, si volta verso il suo staff chiedendo “quanto manca”, con una smorfia sul viso. Poi si scusa sorridendo con i giornalisti: “No, non mi sono stancata di voi, le scarpe, malissimo…”. E la tensione si scioglie. Giorgia Meloni al vertice Nato in Lituania, indossava un tailleur pantalone color crema e decolletè tacco alto, che al termine della conferenza stampa di Vilnius, che chiudeva i lavori, le hanno chiesto il “conto”…Un episodio simile era accaduto nel giorno del suo insediamento, ma al contrario. Inizialmente Meloni indossava un paio di scarpe basse, comode, di pelle nera, per passare in rassegna i picchetti militari, salire lo scalone d’onore, essere accolta dal presidente uscente Mario Draghi. Poi, nel successivo momento d’alta cerimonia, quello del passaggio della campanella nella Sala dei Galeoni, Meloni aveva sfoggiava scarpe col tacco eleganti…

Il video della Meloni che si lamenta per le scarpe