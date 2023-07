Napoli, ragazza picchiata per strada dal fidanzato che fa scappare anche i soccorritori (video)

A Napoli, a tarda serata, nella zona collinare, un ragazzo, probabilmente il fidanzato, picchia violentemente una donna, colpendola con uno schiaffo, la insulta, i due discutono, lei piange, lui insiste. A un certo punto qualcuno interviene per soccorrere la ragazza ma viene minacciato e cacciato via dall’energumeno, che continua a prendersela con la fidanzata. Nel video pubblicato dal deputato campano Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook viene documentato quanto accaduto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli. “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – dice Borrelli – . Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta”.

Napoli, il video del fidanzato che prende a schiaffi la ragazza

Attirati dalle urla da chi ha assistito alla scena da lontano, giunge sul posto un gruppo di ragazzi intenzionati a vendicare la ragazza aggredita ed intima all’aggressore di scendere dall’auto ma desistono dal loro intento quando il picchiatore scende dall’auto e si mostra più aggressivo e risale in auto, dopo aver verificato eventuali danni alla portiera presa a calci dal gruppo, dove la ragazza picchiata è sempre stati lì ad aspettarlo, mette in moto e guida via.