Incendi e maltempo, Meloni annuncia la massima mobilitazione: “Interventi urgenti e prevenzione”

“Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l’Italia. Il Governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone e stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci”. Arrivano le rassicurazioni della premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso dai suoi canali social, nelle ore più difficile dell’emergenza maltempo in tutta Italia e in particolare in Sicilia.

“Sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità che sono state maggiormente colpite”. La presidente del Consiglio ha ringraziato “i volontari, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate e di polizia. Tutte le squadre sono mobilitate. Così come magistratura e polizia sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi”.

Maltempo e clima, Meloni: “Non solo emergenze, serve un piano generale”

“Non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza. Usare tutti i mezzi disponibili non significa che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari”. “Nei mesi scorsi – ha proseguito Meloni – il governo ha già incrementato le assunzioni tra chi è chiamato al soccorso. Fin dalla prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli aerei. Però i continui disastri a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti”.

Musumeci: serviranno molte risorse per riparare i danni

Il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci sarà in Aula in Senato, martedì alle 15, per una informativa sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali. Lo ha annunciato all’emiciclo il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Io sono la persona meno adatta per fare calcoli su possibili costi per la messa in sicurezza del territorio, parliamo però certamente di centinaia di miliardi e comunque la sicurezza a costo zero non è possibile, non esiste un territorio assolutamente sicuro”, ha detto Musumeci intervenuto a ‘Diario del giorno’ – Tg4 in onda su Rete 4.

Zaia chiede lo stato di emergenza

“Ho trasmesso oggi alla Presidente del Consiglio Meloni la richiesta dell’attivazione dello Stato di Emergenza Nazionale: il maltempo che ha flagellato in questi giorni la Regione Veneto e l’intero Nord Italia ha provocato danni gravi e diffusi, oltre il ferimento di numerose persone. – ha annuciato nel pomeriggio il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Nei giorni scorsi avevo già firmato lo Stato di Emergenza Regionale, più volte aggiornato per far fronte agli eventi che sono successi dal 13 al 25 luglio; con questo ulteriore documento chiediamo al Governo il riconoscimento di un’emergenza che per gravità, estensione e durata, ha assunto un rilievo di carattere nazionale e la possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà previsto per i danni catastrofali. Con l’occasione ringrazio nuovamente l’intero Esecutivo per la vicinanza dimostrata al Veneto in queste difficili giornate”.