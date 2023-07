L’amministrazione Biden (che ha respinto gli immigrati) fa causa al Texas: togliete quelle boe anti-immigrazione dal fiume

Dopo aver respinto migliaia di immigrati alla frontiera nonostante le promesse che avevano galvanizzato l’estrema sinistra Usa durante la campagna elettorale, ora l’amministrazione Biden fa causa al Texas, Stato repubblicano per tradizione, imponendogli di rimuovere immediatamente una barriera di gigantesche boe arancioni posizionate lungo il fiume Rio Grande per impedire ai clandestini provenienti dal Messico di entrare negli Stati Uniti.

Il governo federale statunitense ha richiesto, attraverso il Dipartimento di Giustizia, capeggiato dal fedelissimo di Biden, Garland, un’ordinanza giudiziaria che vieti al Texas di installare ulteriori barriere nel fiume e obblighi le autorità statali a rimuovere quelle già installate, coprendo i costi che ciò potrebbe comportare.

La causa è stata intentata presso il Tribunale distrettuale del distretto occidentale del Texas per presunta violazione del cosiddetto Improper Use of Rivers and Harbors Act attrsverso la costruzione di una struttura su un fiume navigabile senza il permesso dell’Army Corps of Engineers che ha una specie di giurisdizione sui corsi d’acqua degli Stati Uniti.