L’amara ironia di Lollobrigida sulle inchieste: “Siamo gli eredi di Berlusconi e ora tocca a noi”

«C’è un certo scadenzario in queste inchieste molto sospetto. Anzi preoccupante, mi verrebbe da dire»: così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, si intrattiene con alcuni giornalisti, a margine della presentazione della social card. Ed ecco, si legge su Il Foglio e il Fatto quotidiano, che il ministro dell’Agricoltura, facendo riferimento alle inchieste su Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e il figlio di Ignazio La Russa.

Il ministro legge la concomitanza di fascicoli aperti a carico di personalità di primo piano del suo partito, Fratelli d’Italia, come una conseguenza politica: «D’altronde siamo gli eredi di Berlusconi – dichiara con ironia – e queste sono le conseguenze. Prima è toccato a lui, ora tocca a noi. Berlusconi aveva raccolto in sé tutte le potenzialità delle inchieste dei magistrati, adesso che non c’è più ha liberato energia», ha concluso Lollobrigida.

Lollobrigida cita le “inchieste che finiscono in niente”

Nello specifico, Lollobrigida cita un intervento in tv illuminante: «Ieri sera (lunedì, ndr) in tv ho sentito parlare il giornalista Daniele Capezzone (su Rete 4, ndr) e mi ha convinto molto perché parlava delle inchieste che finiscono in niente». Il ministro dell’Agricoltura di Fratelli d’Italia: «Certo, bisogna rilevare che c’è un certo scadenzario di inchieste da parte della magistratura, che messe in fila tutte insieme sono un po’ sospette…», spiega Lollobrigida pur aggiungendo che da parte sua «c’è piena fiducia nei giudici».