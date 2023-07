Ladra condannata per cleptomania dopo 22 assoluzioni. FdI: “Fatta finalmente giustizia”

Per ben 22 volte, era stata assolta perché considerata cleptomane. Una vicenda che sembra ricalcare, anche se era tutta un’altra cosa, le gesta della famosa contrabbandiera napoletana ( resa celebre sul grande schermo da Sophia Loren) che evitava puntualmente il carcere grazie alla gravidanza. La signora in questione, invece, varesina, aveva rubato gioielli, borse, oggetti di lusso e se l’era cavata sempre con l’impunità. Per i magistrati, insomma, non costituiva reato il fatto che rubasse poiché era spinta da uno stimolo incontrollabile. Fino a quando Rossella Ferrazzi, giudice monocratico di Busto Arstizio, ha affidato la perizia psichiatrica al prof. Nicola Poloni che ha ritenuto la signora perfettamente in grado di intendere. Sei mesi la condanna, ovviamente e naturalmente con pena sospesa, non avendo precedenti, ma comunque la fine dell’impunità assoluta. A rendere nota la vicenda il vice capogruppo di Fratelli D’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che è il firmatario della proposta di legge che modifica la seminfermità e l’infermità mentale.

“Basta impunità, adesso aspettiamo Fabrizio Corona”

In una nota Antoniozzi fa riferimento al fatto che ”l’opinione pubblica sa che una signora che ruba impunemente, dicendo e dichiarando di essere cleptomane, gioca e simula. L’opinione pubblica inorridisce davanti alla notizia che il signor Fabrizio Corona, che quotidianamente fa gossip e incassa denaro dalle sue attività, il 13 luglio vedrà discussa in Tribunale la perizia psichiatrica per una presunta seminfermità. Se questo è lo stato dell’arte -conclude Antoniozzi – lascio all’intelligenza degli altri le valutazioni su ciò che accade in Italia, soprattutto a causa di una vituperata giurisprudenza”. La perizia su Fabrizio Corona, richiesta dopo che aveva danneggiato un’autoambulanza e opposto resistenza ai pubblici ufficiali, verrà discussa giovedì prossimo a Milano.