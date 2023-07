Incubo mutui: ecco cosa fare per difendersi dai rialzi dei tassi. I consigli dell’Abi

Mutui che rincarano, che cosa fare? Allungare la durata, cambiare banca attraverso la portabilità/surroga, trasformare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso. Sono alcuni degli ‘aiuti’ a disposizione di coloro che hanno un mutuo a tasso variabile, ricordati dall’Associazione bancaria italiana. L’Abi segnala ”in modo semplice e immediato, le possibilità che oggi sono disponibili in Italia per le famiglie per ridurre l’impatto del rialzo dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile”, si legge in una nota.

Mutui, cosa fare per far fronte ai rialzi

Ai primi segnali di possibili difficoltà l’Associazione suggerisce al titolare del mutuo si rivolga alla propria banca per valutare le possibili soluzioni per affrontare l’aumento dei tassi di interesse: ”La banca fornirà tutte le informazioni utili per comprendere le diverse opzioni e per valutare preventivamente gli impatti”. In particolare, l’Abi segnala che al titolare dei mutui che cosa può fare, come concordare con la propria banca l’allungamento della durata del proprio mutuo o chiedere una revisione di altre condizioni contrattuali.

Inoltre è possibile cambiare banca, attraverso la portabilità/surroga dei mutui, senza spese e costi ma modificando le relative condizioni contrattuali. Poi c’è il fondo di solidarietà per i mutui prima casa cosiddetto, che permette di sospendere il pagamento della rata del mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a 18 mesi, allungando il piano di ammortamento per il periodo della sospensione, in caso di eventi quali, ad esempio, la perdita del posto di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetta cassa integrazione) o la riduzione del fatturato per i lavoratori autonomi. Infine è possibile trasformare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso (per chi non è in ritardo nei rimborsi, per importo fino a 200.000 euro e con l’Isee non superiore a 35.000 euro).