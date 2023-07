In Europa il modello non è più Thatcher ma Meloni. In Inghilterra Miriam Cates segue le sue orme

Donna, madre (di tre figli), cristiana. Proprio come Giorgia Meloni. Così il corrispondente da Londra del Corriere presenta la quarantenne Miriam Cates, nuova “stella dei conservatori”.

Chi è la nuova stella dei conservatori, Miriam Cates

In molti vedono in lei una futura leader dei conservatori perché – spiega Luigi Ippolito – “la premiership di Rishi Sunak sta implodendo: il suo approccio da tecnocrate non è bastato a risollevare le sorti dell’esecutivo e le sue promesse — abbattere l’inflazione, fermare l’immigrazione illegale, risollevare la sanità, etc. — stanno naufragando una ad una. Il vantaggio dei laburisti nei sondaggi appare incolmabile e i conservatori sembrano ormai rassegnati a una catastrofica sconfitta alle elezioni dell’anno prossimo”.

I nazionalconservatori inglesi guardano a Meloni e Orban

I favoriti del momento, prosegue l’inviato a Londra del Corriere, “sono i «nazional-conservatori», la fazione che si rifà esplicitamente alle destre europee, da Meloni a Viktor Orbán, e la cui star indiscussa è Miriam Cates. Lunedì il gruppo parlamentare a loro ispirato — battezzato «Nuovi conservatori» — ha pubblicato un manifesto sull’immigrazione in cui suggerisce un taglio del 60% degli arrivi (legali) in Gran Bretagna, che l’anno scorso hanno toccato il milione e 200 mila”.

Patriottismo e valori tradizionali

A questa linea rigorista si affianca la battaglia culturale. Cates esalta un conservatorismo «basato sul patriottismo e i valori tradizionali», contrapposti ai «valori dell’élite globale», e non ha neppure esitato a evocare fantasmi da combattere come il «marxismo culturale». Insomma, conclude Ippolito, “quella che Miriam Cates sta guidando è una vera mutazione genetica dei conservatori, la più antica formazione politica d’Occidente e «partito naturale di governo» grazie al suo pragmatismo e alla sua flessibilità ideologica”. Una mutazione che segue le orme di Giorgia Meloni.