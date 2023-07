Il mondo guarda a Roma: alla conferenza sulle migrazioni 5 capi di Stato, 8 premier e i vertici Ue e Onu

Alla Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni che si svolge oggi a Roma su iniziativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prendono parte i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa, i vertici delle Istituzioni europee e delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Nel dettaglio, sono presenti cinque Capi di Stato, degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed, della Tunisia Kais Saied di Cipro Nikos Christodoulides, della Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, per la Libia il presidente del Consiglio nazionale Mohamed Al Menfi e otto primi ministri Abdul Hamid Mohammed Dbeibah per la Libia, Abiy Ahmed Ali per l’Etiopia, iol premier dell’Egitto Moustafa Madbouly, il primo ministro maltese Robert Abelal, il premier giordano Bisher Al Khasawneh, il capo di governo del Niger Ouhoumoudou Mahamadou, il premier algerino Aymen Benabderrahmane e del Libano Najib Mikati.

Partecipano anche otto ministri (Arabia Saudita, Marocco, Oman, Kuwait, Turchia, Grecia, Qatar, Bahrein). Presenti i vertici delle Istituzioni europee, tra cui la presidente del Consiglio Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e di Organizzazioni Internazionali, nonché i vertici di numerose Agenzie delle Nazioni Unite.

Chi partecipa alla conferenza sulle migrazioni a Roma

Partecipano il ministro dell’Interno saudita Abdulaziz bin Saud bin Nayef Al-Saud, Nasser Bourita, ministro degli Esteri del Marocco, Sayyid Badr Hamed Hmood Al Busaidi, ministro degli Esteri dell’Oman, il capo della diplomazia del Kuwait Sheikh Salem Adbullah Al-Jaber Al-Sabah, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, il ministro per le Migrazioni della Grecia Dimitrios Kairidis, il ministro di stato per la cooperazione del Qatar Lolwah Al Khater, Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Capo del Consiglio supremo per i Giovani e lo Sport del Bahrein.

L’ambasciatore Tordeta Ratebaye, Deputy Chief of Staff of the Chairperson of the African Union Commission, Filippo Grandi, Alto Commissario Onu UNHCR, Qu Dongyu, direttore generale della Fao (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Bader M. Alsaad, Director General, Arab Fund for Economic and Social Development, Muhammad Al Jasser, presidente dell’Islamic Development Bank, Alvario Lario, presidente dell’IFAD, Cindy McCain, Executive Director del World Food Programme, Amy Pope, DG-elect and Deputy Director General dell’International Organization for Migration, Ambroise Fayolle, vicepresidente dell’European Investment Bank, Indermit Gill, Senior Vice President for Development Economics and Chief Economist della Banca Mondiale. Haoliang Xu, Associate Administrator dello United Nations Development Programme, Yero Baldeh, Director of the Transition States Coordination Office dell’African Development Bank, Taline Koranchelian, Deputy Director, Middle East & Central Asia Department del Fondo Monetario Internazionale.

