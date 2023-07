Il capo dell’intelligence russa rivela: telefonata col direttore della Cia Burns dopo la marcia di Prigozhin

Sergey Naryshkin, direttore dell’Svr, il Servizio di intelligence estera russo, Služba vnešnej razvedki, ha confermato di aver parlato dell’Ucraina al telefono con il direttore della Cia, William Burns, alla fine dello scorso mese.

Dunque arriva anche da parte russa la conferma del colloquio, che aveva spiazzato tutti, fra Mosca e Washington.

I due, ha spiegato Naryshkin, “hanno riflettuto e deliberato su quello che deve essere fatto per l’Ucraina”.

“C’è stato un colloquio alla fine del mese scorso. Gli eventi del 24 giugno (il fallito golpe di Prigozhin, ndr) sono stati un pretesto per una telefonata del mio collega americano – svela il capo dell’Svr – perché il succo della conversazione è stato concentrato sull’Ucraina”, ha aggiunto Naryshkin senza escludere la possibilità di un incontro con Burns.

Naryshkin ha detto che le condizioni per i negoziati sull’Ucraina devono ancora presentarsi: “prima o poi i negoziati saranno possibili perché ogni conflitto, anche quelli armati, si concludono – ha osservato il capo dell’intelligence russa – con negoziati ma le condizioni non sono ancora mature in questo caso” ha affermato.