Donatella Bianchi torna a Linea Blu dopo la candidatura col M5s. Gasparri: “Dalla Rai una risposta ridicola”

«Quali campagne elettorali, peraltro probabilmente perdenti, sta preparando Donatella Bianchi utilizzando la visibilita’ di una trasmissione Rai come ‘Linea Blu’ che conduce dopo essersi schierata politicamente ed essersi candidata alle elezioni regionali del Lazio?». A domandarlo è Maurizio Gasparri che spiega di avere ricevuto «una ridicola risposta dagli uffici Rai ad una mia interrogazione».

Gasparri presenta un’altra interrogazione contro Donatella Bianchi

“Rinnovero’ l’interrogazione, interverro’ ancora in commissione di Vigilanza sul tema, e ne faccio oggetto di una pubblica polemica. I fatti – prosegue il componente FI della Commissione di Vigilanza – sono chiari: c’e’ chi usa la Rai con la logica delle porte girevoli. Sto dentro, chiedo permessi anche per incarichi esterni, poi mi candido alle elezioni con i grillini, poi rinuncio, perche’ non divento presidente, all’incarico di consigliere regionale e rientro in Rai pronta a ricondurre la mia trasmissione. Un uso dinamico della visibilita’ Rai per poi candidarsi alle elezioni. E l’azienda consente tutto questo». «Un intreccio tra politica e servizio pubblico che non puo’ essere tollerato. Ritorno a porre pubblicamente il problema e lo faro’ in Commissione di Vigilanza. Il canone non deve finanziarie questo modo di agire», conclude Gasparri.

La conduttrice di Linea Blu è stata sconfitta alle elezioni regionali nel Lazio

Donatella Bianchi – che a quanto pare Giuseppe Conte vorrebbe anche candidata capolista M5s alle prossime Europee – potrebbe addirittura tornare a condurre la trasmissione sulla Rai per farsi un’altra campagna elettorale a spese del servizio pubblico. Per poi tornare il prossimo anno in aspettativa. Qualora venisse trombata, come è accaduto alla Regione Lazio, potrebbe sempre tornare a condurre il programma su Raiuno. “Porte girevoli” che non esistono da nessuna parte al mondo alle quali i nuovi vertici di viale Mazzini dovranno porre rimedio in qualche maniera. «L’arrendevolezza della Rai contro chi usa gli schermi pubblici per farsi conoscere, e poi mischia politica e televisione, in modo così vergognoso, non è certamente tollerabile – attacca Gasparri – Ma questo fanno i grillini».