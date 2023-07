Strade killer, bimbo di 3 anni travolto da un’auto a Roma. Venerdì i funerali delle vittime di Santo Stefano di Cadore

Un bambino di 3 anni è stato travolto da un’auto, non distante dall’ospedale Casilino. La donna al volante si è fermata immediatamente a prestare soccorso. Le condizioni del bambino sono serie.

Al volante, in base alla ricostruzione di Repubblica, c’era una donna incinta che, nonostante lo shock, ha avuto la freddezza necessaria per prendere mamma e figlio e portarli al vicino ospedale Casilino. Da lì una ambulanza scortata da una volante ha poi portato il bimbo all’ospedale Bambino Gesù.

Gli incidenti stradali mietono vittime e rappresentano un dato allarmante su tutto il territorio nazionale. Come la strage stradale a Santo Stefano di Cadore. Si terranno intanto venerdì alle 10.30 presso la parrocchia di Sant’Andrea a Favaro Veneto, in provincia di Venezia, i funerali delle tre vittime: Mattia Antonello, che avrebbe compiuto 2 anni il 16 luglio, il padre Marco di 48 anni, e la nonna materna Maria Grazia Zuin, di 64 anni, travolti dall’auto guidata da Angelika Hutter.

«I congiunti delle vittime ringraziano in particolar modo le forze dell’ordine e la Procura di Belluno per la profonda umanità dimostrata loro e confidano nelle indagini e nella giustizia, rimanendo in attesa del conferimento degli accertamenti tecnici annunciati dal Procuratore capo di Belluno nel corso dell’odierna conferenza stampa, nell’ambito del procedimento penale per triplice omicidio stradale in capo ad Angelika Hutter, l’automobilista tedesca che ha travolto Mattia, Marco e Maria Grazia». Lo comunica l’area manager Veneto Riccardo Vizzi dello Studio3A-Valore S.p.A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini alla quale si è affidata la famiglia che si è affidata anche all’avvocato penalista Alberto Berardi del foro di Padova,