Addio a Francesco Coniglio, vulcanico editore ed esperto di fumetti. Fu lo scopritore di Nove e Santacroce

L’editore, curatore editoriale ed esperto di fumetti, musica e cinema Francesco Coniglio, che con varie sigle editoriali ha pubblicato le strisce di Lupo Alberto, Cattivik e Splatter, fondatore delle case editrici Castelvecchi e Coniglio Editore, è morto giovedì 6 luglio all’età di 66 anni a Roma.

«Con immenso dolore vi comunichiamo la scomparsa di Francesco Coniglio, uomo dolcissimo, ricercatore eccelso, intellettuale straordinario che lascia orfana l’editoria italiana», si legge sulla pagina Facebook della omonima casa editrice. «La camera ardente sarà allestita lunedì mattina presso il Policlinico Umberto I. Francesco riposerà al Cimitero di Prima Porta».

Nato a Genova il 6 aprile 1957, era cresciuto a Roma, dove nel 1977, con altri appassionati di cinema, dette vita all’Officina Filmclub. Nel 1978 fondò la fanzine sui fumetti “L’Urlo” e fu tra i promotori dell’Istituto per lo Studio e l’Informazione sulla Grafica e l’Immagine e del Laboratorio del Fumetto di Roma, una delle prime scuole fumettistiche nate in Italia.

La Acme con Silver, autore di Lupo Alberto

Nel 1989 Coniglio aveva fondato con il fumettista Silver la casa editrice Acme, operativa fino al 1995, pubblicando varie testate da edicola: oltre a Lupo Alberto, Cattivik e Splatter ha stampato anche Mostri e Torpedo. Nel 1991 creò la casa editrice Blue Press, con cui pubblicò volumi a fumetti, e il mensile “Blue”, interamente dedicato all’approfondimento della sessualità umana e alla proposta di opere a fumetti di argomento erotico: sulle pagine dei 200 numeri della rivista appaiono lavori di artisti come Milo Manara, Paolo Eleuteri Serpieri, Massimo Rotundo, Filippo Scozzari, Massimo Mattioli, Roberto Baldazzini, Giovanna Casotto, Laura Scarpa e Gipi.

Francesco Coniglio e la nascita della casa editrice Castelvecchi

Nel 1996 Coniglio fonda assieme ad Alberto Castelvecchi la casa editrice Castelvecchi, che lancia autori come Aldo Nove, Isabella Santacroce e il collettivo Luther Blisset. Nel 1998 è fra i promotori di due ulteriori sigle editoriali: Macchia Nera, con cui pubblica tra l’altro Lupo Alberto, I Simpson e Strangers in Paradise, e Mare Nero che edita il mensile X Comics e titoli di fumettisti come Riccardo Mannelli, Franco Saudelli, Carlos Trillo, Georges Wolinski e Ralf König. Nel 2002 è la volta di Coniglio Editore, il cui catalogo conta – oltre a svariati volumi a fumetti – decine di titoli di narrativa, poesia e saggistica, con un deciso occhio di riguardo per la musica leggera italiana, argomento su cui Francesco Coniglio, nella sua carriera, ha pubblicato complessivamente oltre 200 volumi. In anni più recente è stato consulente per l’editore milanese Sprea, per conto del quale si occupa di riviste come Classic Rock, Prog, Vinile, Sogno, Anime Cult e Heavy Metal.