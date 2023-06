Zelensky: ora la debolezza della Russia è evidente, l’Ucraina protegge l’Europa

Con un lungo messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commenta la rivolta del gruppo Wagner contro i leader militari russi cercando di trarre un vantaggio mediatico da utilizzare per compattare l’Europa ed ottenere più aiuti e armi intravedendo una possibile vittoria.

“Ora c’è così tanto caos che nessuna menzogna può nasconderlo…La debolezza della Russia è evidente – scrive Zelensky. – Chi sceglie la via del male distrugge se stesso. Invia colonne di truppe per distruggere la vita di un altro Paese, ma non riesce a impedirgli più di fuggire e di tradirlo quando la vita resiste. Terrorizza con i missili e, quando vengono abbattuti, si umilia per ricevere uno Shahed (drone iraniano, ndr)”.

“Disprezza la gente e manda centinaia di migliaia di persone in guerra, per poi barricarsi nella regione di Mosca contro coloro che ha armato – prosegue Zelensky. – La Russia ha a lungo mascherato la sua debolezza e stupidità con la propaganda. E ora c’è così tanto caos che nessuna menzogna può nasconderlo. E tutto questo è dovuto a un solo uomo, che ancora e ancora ci spaventa con il 1917, anche se non è in grado di portare a nient’altro”.

“La debolezza della Russia è evidente. Una debolezza su larga scala – sottolinea ancora il presidente ucraino. – E più a lungo la Russia manterrà le sue truppe e i suoi mercenari sul nostro territorio, più caos, dolore e problemi creerà a se stessa. Anche questo è ovvio”.

“L’Ucraina è in grado di proteggere l’Europa dalla diffusione del male e del caos russo – conclude Zelensky. – Manteniamo la nostra forza, unità e potenza. Tutti i nostri comandanti e soldati sanno cosa fare. Gloria all’Ucraina!“.