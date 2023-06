Tragedia nel Casertano, aereo ultraleggero precipita in un canale: due le vittime

Tragedia a Cellole, nel Casertano. Un aereo ultraleggero Piper è precipitato nei pressi di un caseificio. Due i morti. Questo il bilancio dell’incidente aereo avvenuto nella mattinata di sabato 10 giuugno, in un’area disabitata. Sul posto si trovano, adesso, i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. Ma per le uniche due persone a bordo non c’è stato niente da fare: le due vittime sono morte sul colpo.

Tragedia nel Casertano, precipita un Piper in un canale

Le due vittime non sono state ancora identificate dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca che sono ancora sul posto, riporta Leggo.it. Al momento non si conoscono il luogo di partenza del velivolo né le cause del disastro. “Il Piper, concepito come velivolo militare da collegamento e osservazione, adesso è spesso utilizzato come velivolo per uso privato. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che a bordo dell’aereo, finito in mille pezzi, ci fossero solo due persone e che il velivolo sia finito in un canalone. E dopo l’arrivo dei soccorsi, tra le lamiere dell’aereo, si è palesata la triste notizia: le due persone a bordo sono decedute.

Chi sono le due vittime

I carabinieri hanno già iniziato a indagare per capire cosa abbia causato la caduta e per dare un nome e un’identità ai due deceduti. Le notizie sono in aggiornamento di ora in ora. Stando ad alcune indiscrezioni, i velivolo è irriconoscibile, accartocciato: i vigili stanno cercando di aprire un varco fra le lamiere. Dal Mattino.it apprendiamo che le vittime sono padre e figlio e risultavano residenti a Mugnano di Napoli. A perdere la vita è stato Enrico Amatore, 21 anni e suo padre.