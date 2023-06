Stringe con forza una cinghia al collo della moglie sotto lo sguardo dei loro tre figli

Ha aggredito la moglie stringendole con forza una cinghia al collo sotto lo sguardo dei loro tre figli. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per lesioni personali aggravate un cittadino salvadoregno di 28 anni pregiudicato. L’episodio è avvenuto, intorno alle 20 a Rho, nel Milanese. Mentre si trovava in corso Europa assieme ai tre figli minori, la moglie salvadoregna di 28 anni è stata avvicinata dal marito che l’ha percossa e le ha stretto con forza la cinghia della borsa al collo. I militari sono intervenuti immediatamente allertati dalle grida dei bambini. La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Rho dove è stata medicata e dimessa con 7 giorni di prognosi. Il 28enne salvadoregno è stato, invece, arrestato. (ITALPRESS)