Sequestrati capi di abbigliamento, profumi e calzature con marchi contraffatti: ecco quali

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 8.400 capi di abbigliamento: accessori, profumi e calzature recanti marchi presumibilmente contraffatti. In particolare, i militari della dipendente Tenenza di Casalpusterlengo, hanno ispezionato un veicolo; rinvenendo, nell’abitacolo del mezzo, 32 prodotti di abbigliamento e calzaturieri recanti segni distintivi di note marche: (Prada, Dolce & Gabbana, Adidas, Dior e Armani) presumibilmente contraffatti. La susseguente perquisizione domiciliare sul conto del soggetto in questione ha portato al rinvenimento di numerosi, ulteriori capi di abbigliamento: borse, scarpe, cinture, portafogli, monili e profumi con marchi industriali: (Gucci, Louis Vuitton, Dior, Adidas, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana; Fendi, Rolex, Nike, Armani e Versace) anch’essi presumibilmente contraffatti. Così raggiungendo il numero totale di oltre 8.400 beni. I prodotti, il cui valore di realizzo è stimabile in circa 400.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro. Mentre l’uomo che ne aveva la disponibilità è stato deferito alla locale Procura della Repubblica