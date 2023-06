Samantha Cristoforetti stella dell’Etna Comics: l’astronauta riceverà il Premio Angelo D’Arrigo

Tutto pronto per la IX edizione del Premio Angelo D’Arrigo, che domani verrà consegnato all’astronauta Samantha Cristoforetti. La premiazione si terrà nel corso di una serata che si svolgerà, a partire dalle 20,30, nell’Anfiteatro del Centro fieristico Le Ciminiere di Catania, nell’ambito di Etna Comics 2023, XI edizione del Festival internazionale del gioco, del fumetto e della cultura pop.

Sul palco artisti, ospiti e testimonianze per ricordare il celebre deltaplanista, scienziato del volo ed etologo scomparso nel 2006 in un tragico incidente aereo. La serata, presentata dal giornalista Luca Pagliari, vedrà la partecipazione di Giorgio Vanni, celebre voce di tantissime sigle di cartoni animati, Lello Analfino dei Tinturia, I Lautari e i Beija Flor. Alla musica si alterneranno poi alcune letture che saranno affidate agli attori Federica Di Chiara e Aldo Leontini.

Nel corso della serata interverrà anche il colonnello Francesco Torchia, capo del Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare. La regia sarà anche quest’anno a cura di Manolo Luppichini. Il momento clou, però, sarà quello della premiazione, quando Laura Mancuso, presidente della Fondazione D’Arrigo e moglie di Angelo, consegnerà il premio a Cristoforetti.

«Sono profondamente onorata – ha detto Astrosamantha – di ricevere il premio Angelo D’Arrigo. Lo ricevo con immenso piacere, non perché immagini di poter anche solo sfiorare la grandezza della persona o l’intensità del suo vissuto, ma perché attraverso il premio, e soprattutto attraverso le attività della Fondazione a lui intitolata, continuano a vivere l’audacia, la sapienza, l’operosità paziente e meticolosa, l’amore per la natura, come per la tecnologia e la passione per il volo di una persona che ci ha mostrato il lato più nobile dello spirito umano».

Non solo. Samantha Cristoforetti sarà ospite della Fondazione D’Arrigo anche sabato 3 giugno quando, sempre all’interno di Etna Comics, nella Sala Polifemo del Centro fieristico Le Ciminiere, si svolgerà alle ore 11 un Talk Questions&Answers con pubblico, della durata di circa 45 minuti, dal titolo “AstroSamantha-Nello spazio oltre ogni limite”. L’incontro sarà moderato da Luca Pagliari e, oltre all’astronauta, vi prenderanno parte anche Laura Mancuso e l’astrofisico Luca Perri.

