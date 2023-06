Prigozhin accetta di fermarsi “per senso di responsabilità”: siamo a 200 chilometri da Mosca

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin ha accettato, secondo il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, di fermare l’avanzata verso Mosca alla testa dei suoi 25.000 mercenari.

Sarebbe stato lo stesso Lukashenko ad aver negoziato con Prigozhin, il quale avrebbe accettato di fermare l’avanzata delle sue truppe verso Mosca.

Secondo Lukashenko, riferisce l’agenzia di stampa Tass, sarebbe stato raggiunto un accordo per garantire la sicurezza dei combattenti della Wagner che, nei giorni scorsi, erano stati sorpresi dai colpi alle spalle sparati, inaspettatamente, dall’esercito russo, anche se il Cremlino nega la circostanza.

Una fonte vicina allo stato maggiore russo, citata dall’outlet russo IStories, un giornale investigativo con sede in Lettonia, in una notizia rilanciata da Meduza, sito d’informazione anti-Putin con sede a Riga, in Lettonia, sostiene che il piano del presidente russo Vladimir Putin era quello di “eliminare” Yevgeny Prigozhin e offrire un’amnistia ai combattenti della Wagner.

Secondo la fonte, i militari russi non hanno sufficienti risorse per impedire a Prigozhin di raggiungere Mosca e stanno raccogliendo truppe da tutte le unità al fronte in Ucraina.

Ma, come detto, la notizia arriva da due siti filoucraini.

L’ufficio stampa del leader bielorusso Aleksander Lukashenko ha spiegato che “i negoziati sono durati tutta la giornata” e che Prigozhin “ha accettato la proposta del presidente della Bielorussia Aleksander Lukashenko di fermare il movimento di persone armate della compagnia Wagner sul territorio della Russia e di compiere ulteriori passi per la de-escalation“.

La circostanza è poi stata confermata anche dal capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin.

In un messaggio audio Prigozhin parla dello stop all’avanzata delle sue truppe verso Mosca, confermando di fatto l’accordo annunciato dal leader bielorusso, Aleksander Lukashenko.

“Siamo arrivati a 200 chilometri da Mosca senza versare una goccia di sangue. Ora che per continuare dovremmo versarne, per senso di responsabilità facciamo invertire la rotta ai nostri convogli e facciamo ritorno alle nostre basi”, ha dichiarato Prigozhin.