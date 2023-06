Premio Internazionale Michelangelo a Stefania Fois per la creatività, il talento e la ricerca stilistica

“Per la creatività, il talento e la ricerca stilistica”. È questa la motivazione del prestigioso Premio Internazionale Michelangelo che sarà conferito all’artista Stefania Fois. La consegna avverrà sabato 10 giugno durante la cerimonia di presentazione che si svolgerà a Firenze a Palazzo Ximènes Panciatichi (Borgo Pinti, 68). Le opere della poliedrica artista romana saranno illustrate dagli interventi di Sandro Serradifalco, presidente della Fondazione Effetto Arte, Pietro Serradifalco, responsabile Art Now e di Edoardo Sylos Labini, editore de Il Giornale Off – Cultura Identità.

Premio internazionale Michelangelo a Stefania Fois

Domenica 9 giugno, invece, sempre a Palazzo Ximènes Panciatichi verrà presentato l’Annuario Internazionale d’arte contemporanea – Artisti ‘23 che dedica una sezione a Stefania Fois. Che per le sue opere utilizza tecnica olio su tela e tecnica mista. L’annuario è impreziosito dai testi di Luca Beatrice, Angelo Crespi, Sandro Serradifalco e del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. L’arte per la Fois è il momento più profondo della vita, il tramite verso Dio, la perfezione e la Fede. Nel silenzio del suo studio in balia delle emozioni, le trasfigura su tela, nel marmo o nella creta. L’Arte è il Rapporto più intimo e puro, visibile a tutti attraverso l’opera.

L’Annuario internazionale d’arte contemporanea dedica una sezione all’artista romana

“Sono onorata di ricevere un riconoscimento tanto importante. Per questo motivo ringrazio Vittorio Sgarbi, Sandro e Pietro Serradifalco. Le opere che verranno esposte in questa mostra collettiva, contengono uno spaccato della mia visione del mondo”, racconta l’artista. “Ho provato a contaminare il deserto con la vita pulsante, rigogliosa e la bellezza contenuta in ognuno di noi. Ho messo tutta la speranza per il divenire dell’arte e la fede in Dio. E ho raccontato le emozioni del presente, nel qui ed ora, provando a fermarle per il tempo necessario in cui l’occhio e il cuore dello spettatore vorranno coglierle”.

L’arte come rapporto intimo e pure, tramite verso Dio

Stefania Fois è nata a Roma dove vive e lavora. Laureata in Economia Aziendale e Management, ha una grande passione per la Psicologia transpersonale. Dipinge sin da bambina e partecipa a numerose mostre collettive. Espone la prima personale “I sogni dietro la tela” nel 1985 a Roma in Piazza Barberini all’Acrase. Nel 1986 segue la sua seconda personale “Apollo e Dafne” a Roma nell’Accademia Arte nel Mondo “Leonardo da Vinci” di Liviana Maccari. Ne scrive la recensione il critico Mario Penelope, già direttore delle Arti Visive della Biennale di Venezia. Nel 1989 si tiene la terza personale, “il mito e il sogno”, esposta a Roma nella storica libreria Remo Croce. L’anno successivo espone a Palazzo Valentini, “Arte in movimento” con recensione/manifesto curata da Mario Cappelletti. Ha frequentato lo studio dell’artista Gino De Dominicis realizzando un’esperienza preziosa e formativa con l’apprendimento di originali tecniche artistiche. La sua quinta personale, nel 1991, è titolata “990 Arte Fois” e si è tenuta a San Gimignano (Siena) nella “Galleria Continua”.