Orrore in Francia al parco giochi: migrante siriano accoltella 4 bambini di un asilo, tre gravi

Mattinata funestata dall’orrore a un parco giochi. Attacco con coltello ad Annecy, in Francia, dove sono state ferite 9 persone, tra cui quattro bambini di circa 3 anni, due dei quali in gravi condizioni, ma la situazione precipita minuto dopo minuto. L’attentatore che ha agito in un parco vicino al lago della città, è stato arrestato. Chi ha assistito ha parlato di un uomo che indossava un turbante. Si tratta, secondo la polizia, di un siriano di 31 anni richiedente asilo senza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto: “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera.

Orrore in Francia al parco di Annecy: bambini dell’asilo accoltellati

I bambini feriti, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero circa tre anni e sarebbero alunni di scuola materna. Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto l’assalitore a seminare orrore in un parco giochi contro dei bambini. Per il momento avenue d’Albigny è sbarrata al traffico. Una classe dell’asilo della scuola Quai Jules-Philippe, che si trovava anch’essa nel parco al momento dell’attacco, è stata invitata a rientrare subito nell’istituto scolastico.

Orrore al Parco giochi, tre bimbi gravi: è stato un siriano richiedente asilo

La polizia ha sparato all’aggressore di Annecy colpendolo a più riprese, soprattutto alle gambe, come ha raccontato un testimone all’emittente Bfmtv. Poi ha proceduto all’arresto. Un attacco vile. Deputati e membri del governo francese hanno osservato un minuto di silenzio all’Assemblea Nazionale, riferiscono i media francesi. L’inizativa è stata del presidente dell’Assemblea, Yael Barun-Pivet, per essere vicini “a loro, alle famiglie” dopo questo “attacco gravissimo”. “Attacco di assoluta vigliaccheria. Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati”. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron.

Chi è l’uomo che ha accoltellato i bimbi nel parco

E’ un uomo di nazionalità siriana identificato come Abdalmasih H. e nato nel 1991 l’aggressore arrestato a Annecy. Era entrato legalmente in territorio francese, aveva presentato richiesta d’asilo nel mese di novembre scorso in Francia, secondo una fonte della polizia citata da Bfmtv. In aprile aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia. Al momento le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria. La procura nazionale antiterrorismo sta valutando la situazione.

Il racconto di un testimone al Corriere della Sera

Intanto un testimone ha parlato alla rete tv all news Bfm, come riporta il Corriere della Sera: «Stavo facendo jogging, all’inizio credevo che fosse un gioco, tutti correvano. Quando ho visto anche i passeggini spinti di corsa ho capito che c’era qualcosa di strano. Una donna mi ha detto di non andare avanti perché un uomo stava accoltellando tutti. Io ho proseguito e mi sono ritrovato davanti all’aggressore, i poliziotti erano lì davanti ma li ho trovati lenti, non hanno reagito subito- sostine il testimone- : l’uomo ha avuto il tempo di accoltellare un signore anziano, per due volte; mentre loro stavano lì a guardare senza fare nulla: sono rimasto sorpreso che non sparassero subito, la moglie di quel signore stava lì accanto a lui per fortuna non è stata attaccata ma era sotto choc. L’uomo è rimasto in silenzio durante l’attacco, non ha mai detto nulla. A un certo punto si è tolto la bandana o il turbante, davanti a me, non ho capito perché. Annecy è una città tranquilla, faccio jogging in quel parco tutte le mattine, non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere».