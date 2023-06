Meloni contro gli haters posta Berlusconi a un comizio: “Siete ancora dei poveri comunisti” (video)

Con un durissimo video su Instagram Giorgia Meloni attacca chi in queste ore sta riversando ancora odio su Silvio Berlusconi, non rispettando il “nemico” neanche da morto. “Gli attacchi non lo hanno mai scomposto – scrive la premier – A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così”.

Un commento che si affianca ad un video che raccoglie le frasi tranchant di Silvio Berlusconi contro i comunisti durante un comizio. Eccole: “Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti”. “Abbiamo anche la contestazione, evviva”. “Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c’è tra noi e loro”. “Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti. Vergogna”. E da ultimo: “Non avete dignità non sapete cos’è la nobiltà d’animo, non sapete cos’è la democrazia, non sapete cos’è la libertà”. Messaggi inequivocabili che, tramite Berlusconi, Giorgia Meloni invia agli odiatori di professione. Rendendo omaggio, con quel video, al Berlusconi che anche nei comizi sapeva dare il meglio di sé, mostrandosi appassionato e veemente.