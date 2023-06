L’intelligence occidentale colta di sorpresa dalla mossa di Prigozhin: nessuno se lo aspettava

È stata colta di sorpresa dalla mossa di Prigozhin l’intelligence occidentale che non si aspettava di vedere il capo della Wagner, per quanto estenuato dalle contrapposizioni con la leadership militare russa, marciare su Mosca, alla testa dei suoi 25.000 mercenari pronti a tutto.

Erano settimane che la tensione era alle stelle fra Prigozhin e i vertici militari russi ma nessuno immaginava che questi contrasti sfociassero in qualcosa di molto vicino ad un tentativo di golpe, sia pure limitato e indirizzato verso il ministro della Difesa, Shoigu e il capo di Stato maggiore, Gerasimov.

Americani ed europei sono stati colti di sopresa dalla decisione di Yevgeny Prigozhin di occupare Rostov e marciare verso Mosca, sottolinea la Cnn, citando fonti dell‘intelligence.

Da tempo saliva la tensione fra il capo della Wagner e l’establishment militare, “ma era difficile dire quanto erano chiacchiere e quanto era vero. Le tensioni c’erano da così tanto tempo, ma non succedeva niente”, spiega una fonte.

“La temperatura stava ovviamente salendo”, ma pochi prevedevano cosa avrebbe fatto Prigozhin, nota una fonte europea. Gli occidentali seguono attentamente gli eventi, ben attenti a non intervenire in alcun modo, per non essere accusati dal presidente russo Vladimir Putin di essere in qualche modo coinvolti negli eventi, ha detto una fonte vicina all’amministrazione Biden.

Tutti, però, concordano ora nel dire che, comunque, le prossime 24, 48 ore, sarebbero state decisive, se Prigozhin avesse continuato a procedere, per capire se la Wagner avrebbe avuto problemi di rifornimento.