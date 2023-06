La sorpresa a Pier Silvio dei dipendenti Mediaset che lo attendono. E lui: ragazzi, da domani al lavoro con energia e forza

Lo hanno atteso in azienda oltre l’orario di lavoro e quando Pier Silvio Berlusconi, appena finito il funerale del padre Silvio, al Duomo, ha raggiunto Mediaset, ha trovato tutti i dipendenti ad attenderlo. Una sorpresa che ha lasciato di sasso l’erede di Berlusconi. E lui ha improvvisato un ringraziamento e un saluto molto caldo nello studio 20 di Cologno Monzese.

Tra il pubblico presente all’incontro c’era anche anche Gerry Scotti.

“Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi – ha detto Pier Silvio Berlusconi – da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati“.

Parole che hanno riscaldato il cuore dei dipendenti di Mediaset. “Continueremo il nostro lavoro – ha detto Pier Silvio Berlusconi interpretando alla lettera quello che era lo spirito mai domo del papà – saremo sempre prova di libertà“.

Già ieri, a 24 ore dalla morte del padre, Pier Silvio Berlusconi si era rivolto con una lettera ai dipendenti: “Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva: Sono orgoglioso di te e di quello che fai. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. E’ stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura“.

“Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto”, aveva scritto Pier Silvio.